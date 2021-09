Lublin. Zostało już tylko parę godzin. O północy koniec Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

To już „ostatnia chwila” aby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Kończy się on 30 września.

- To ostatni dzień spisu powszechnego i ostatni moment na wypełnienie obowiązku spisowego. Aby ułatwić mieszkańcom spisanie się, Miejskie Biuro Spisowe zaprasza w tym dniu od godziny 8 do 24. Rachmistrzowie będą oczekiwać na mieszkańców w ratuszu (plac Króla Władysława Łokietka 1) w sali nr 3 – informuje Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

To nie jedyne miejsce, gdzie można skorzystać z pomocy w spisie powszechnym. Dyżury rachmistrzów spisowych zorganizowano też w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Filaretów 44 oraz Urzędzie Miasta Lublin przy ul. Spokojnej 2. Trwają one od godz. 8 do godz. 15. - Taki dyżur w ostatni dzień spisu będzie pełniony również w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Al. Racławickich 22, w godz. 16 – 19 - dodaje Głazik.