Lublin. Zwiedzaj za darmo Muzeum Wsi Lubelskiej

We wtorek (13 września) będzie można bezpłatnie wejść do skansenu i przenieść się w przeszłości. To doskonała propozycja dla jeszcze nieprzekonanych do oferty muzeum. Zwiedzanie rozpoczyna się od godziny 9:00 i trwa do 18:00. Warto też na miejscu zapoznać się z wystawami oraz organizowanymi wydarzeniami.