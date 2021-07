LUBLINER FESTIVAL - Festiwal Kultury Żydowskiej w Lublinie po raz kolejny w sierpniu

Tegoroczna edycja Lubliner Festiwal – Festiwal Kultury Żydowskiej potrwa od 3 do 8 sierpnia. To sześć dni, a podczas nich ponad 50 wydarzeń, których celem jest podtrzymanie pamięci o historii i kulturze Żydów w Polsce, kultywowanie jidysz, utrwalenie pozytywnych relacji polsko-żydowskich, a także symboliczne wypełnienie pustki po nieistniejącej już dzielnicy żydowskiej w naszym mieście.

- To dla mnie olbrzymi zaszczyt móc organizować festiwal dla miasta z ponad 700-letnią historią, wspólną dla Polaków i Żydów. Dla miasta z wielkimi tradycjami, gdzie kultura żydowska i kultura polska nieustannie przenikają się, czerpią z siebie wzajemnie, fascynują i inspirują kolejne pokolenia mieszkańców. Z miłości do rodzinnego miasta, z miłości do historii, kultury i tradycji żydowskiej powstał Lubliner Festiwal - tłumaczy Etel Szyc, pomysłodawczyni i dyrektor festiwalu.