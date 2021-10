Lublinianie już nie pamiętają o nawałnicy, a dzieci nadal nie mogą się bawić w Ogrodzie Saskim Marta Grabiec

- Opieszałość urzędników jest zatrważająca. To jedyny tak duży plac zabaw w okolicy, jego brak jest odczuwalny. Naprawdę dla miasta, które jest metropolią, to taki straszny problem żeby odbudować to miejsce? - pyta zmartwiony tata, którego córka nie może się bawić na placu zabaw w Ogrodzie Saskim w Lublinie. Biuro prasowe miasta wyjaśnia, dlaczego to tyle trwa.