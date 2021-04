Lublinianie kochają aktywnie wypoczywać w parku Ludowym! Zobacz zdjęcia Marta Grabiec

W niedzielę wybraliśmy się do parku Ludowego na spacer. Nie tylko my! Choć pogoda zdecydowanie nie dopisała, a w mieście było naprawdę zimno, to wiele osób zdecydowało się na aktywny wypoczynek. W parku mnóstwo osób jeździło rowerami, na rolkach, biegało czy korzystało z placów zabaw, czy wybiegów dla psów. Skoro wszystko jest zamknięte to lublinianie chętnie korzystają z takich miejsc. W parku Ludowym były tłumy! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.