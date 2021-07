Lublinianie wyruszyli w trasę „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza. Zobacz fotorelację Małgorzata Genca

Pierwsza lipcowa pełnia księżyca oznacza, iż lublinianie udają się na spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza. Dlaczego w lipcu przy pełni księżyca? Jest to odniesienie do bohatera poematu, który wędrując w lipcową noc oprowadza odbiorcę po mieście ukazując je w wyjątkowy sposób. 24 lipca mieszkańcy Lublina wybrali się na kolejny – to już 19. edycja – spacer po ukochanym mieście Czechowicza. Zobaczcie fotorelację w blasku księżyca.