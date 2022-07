Lublinianin Łukasz Maciec przegrał w Londynie z Irlandczykiem Caoimhinem Agyarko

To była druga tegoroczna potyczka Łukasza Maćca na Wyspach Brytyjskich i zarazem druga przegrana. Pod koniec lutego "Gruby" uległ na punkty w Londynie olimpijczykowi z Rio de Janeiro - Anthony'emu Fowlerowi.

Tym razem lublinianin i sztab szkoleniowy zapowiadali walkę o zwycięstwo w stolicy Wielkiej Brytanii. Niestety robienie wagi zrobiło swoje i to rywal z Irlandii Północnej okazał się lepszy od Łukasza Maćca.

Pojedynek przebiegał pod dyktando Caoimhina Agyarko, który przez większość rywalizacji skutecznie spychał Polaka do defensywy. Lublinianin jednak zbierał się na zrywy i udało mu się od czasu do czasu trafić rywala. "Gruby" nie podawał się do końca i jeszcze w dziewiątej rundzie próbował odwrócić losy tego starcia, trafiając mocno swojego przeciwnika lewym sierpowym.

Irlandczyk ostatecznie pokonał jednogłośnie na punkty lubelskiego pięściarza. Po dziesięciu rundach walki o pas WBA International sędziowie punktowali 99:93 oraz dwukrotnie 100:90.