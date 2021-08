Lublinianka Aleksandra Mirosław awansowała do olimpijskiego finału. Zdecydowała wygrana w czasówce

Aleksandra Mirosław specjalizuje się we wspinaczce na czas i chociaż przygotowując się do olimpijskiego debiutu musiała „nauczyć” się dwóch innych konkurencji trójboju – boulderingu i prowadzenia, to przez cały czas priorytetem dla niej pozostawała „czasówka”. Ćwicząc pozostałe specjalizacje wspinaczki sportowej, nic nie straciła na szybkości.

Środowe eliminacje rozpoczęły się od rywalizacji na czas. Aleksandra Mirosław w pierwszym wyścigu pokonała 15-metrową ścianę w czasie 7,01 sek i objęła prowadzenie. W drugim wyścigu poprawiła jeszcze ten rezultat wspinając się w czasie 6,97 sek. To wynik tylko o 0,01 sek. gorszy od rekordu świata, a jednocześnie rekord olimpijski (wspinaczka sportowa debiutuje na igrzyskach olimpijskich).