Lublinianka jedną nogą w 3. lidze. Matematyczne szanse Stali Kraśnik

I to właśnie od wyjazdowej wygranej „Dumy Lublina” zaczynamy. Liderzy udali się do Różańca na spotkanie z Gromem.

– Kiedy przyjechaliśmy do Różańca i zobaczyliśmy, jak do meczu została przygotowana murawa, to aż chciało się zagrać. To najlepsze boisko w 4. lidze. Nie ma drugiej takiej płyty. Świetnie ktoś o nią dba. To był dla nas kolejny atut, bo lubimy grać na takich boiskach. A oprócz tego wiedzieliśmy, jaka jest stawka – mówi trener Lublinianki, Robert Chmura.

Jako pierwsi w 8. minucie okazję bramkową stworzyli sobie jednak gospodarze, ale Jakub Stefan nie wykorzystał sytuacji sam na sam z Adrianem Wójcickim. W tej akcji zawodnik Gromu doznał jeszcze kontuzji i wkrótce musiał opuścił boisko. Od tego momentu miejscowi nie dotrzymywali kroku faworytom z Lublina, którzy na prowadzenie wyszli po kwadransie gry. Na listę strzelców wpisał się Grzegorz Fularski. W 32. minucie na 2:0 z karnego podwyższył Michał Paluch. Jeszcze przed przerwą prowadzenie 3:0 dał Dominik Ptaszyński.