Lublinianka świętuje awans. W klubie nie jest jednak kolorowo

„Duma Lublina” wszystko miała w swoich nogach. Pokonanie w Werbkowicach tamtejszego Kryształu bez względu na wyniki pozostałych spotkań dawało awans. W przypadku straty punktów w grze mogła pozostać jeszcze Stal Kraśnik, z którą lublinianie zmierzą się w ostatniej serii gier.

Zielono-biało-czerwoni nie chcieli dopuścić do tego, aby to spotkanie miało jeszcze jakieś znaczenie, dlatego w Werbkowicach od początku napierali na rywali. Brakowało jednak skuteczności. Gol padł po przeszło pół godzinie gry. Dośrodkowanie Evandro Gomesa strzałem głową na bramkę zamienił Grzegorz Fularski (0:1). Przy takim wyniku zespoły udały się do szatni.

– W pierwszej połowie mieliśmy sytuacje, które mogliśmy zamienić na bramki. Mam na myśli okazje Michała Palucha czy Mateusza Miśkiewicza. Gdybyśmy je wykorzystali może byłoby prościej. Wiadomo, że mecz miał swój ciężar gatunkowy – zauważa trener Robert Chmura.