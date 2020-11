Lublinianka wygrywa we Włodawie. Huragan gromi Bizona w Jeleńcu. Podsumowanie 15. kolejki lubelskiej IV. ligi

Za Huraganem o ligowe podium walczą Lublinianka, Opolanin Opole Lubelskie i Powiślak Końskowola. Wszystkie trzy zespoły zwyciężyły swoje ostatnie ligowe starcia. Zawodnicy z Lublina zrewanżowali się Włodawiance za przegraną 0:2 w stolicy województwa. Podopieczni Dariusza Bodaka zwyciężyli we Włodawie 3:1 i wciąż plasują się na trzecim miejscu w tabeli. Gospodarze zmarnowali dwa rzuty karne, a pod koniec spotkania grali z przewagą jednego zawodnika. Drugi Opolanin pokonał 2:1 na wyjeździe zespół POM-u Iskra Piotrowice. Powiślak zwyciężył 2:0 na własnym boisku ostatni w grupie Start Krasnystaw. Piłkarze z Końskowoli tracą tylko dwa punkty do wicelidera i mają jeden mecz rozegrany mniej.

W obliczu odwołania spotkania Tomasovii Tomaszów Lubelski z Granitem Bychawa najważniejszym meczem minionej kolejki w grupie: lubelska II było starcie Świdniczanki Świdnik Mały z Victorią Żmudź. Obie drużyny przystąpiły do konfrontacji osłabione i żadnej z nich nie udało się strzelić bramki. Z bezbramkowego remisu na szczycie grupy najbardziej skorzystał Grom Różaniec, który dzięki wygranej 1:0 z Unią Hrubieszów zrzucił Świdniczankę z ligowego podium i do dwóch punktów zmniejszył swój dystans do wiceliderów ze Żmudzi.