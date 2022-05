Lublinianki po wygranej w rzutach karnych z Zagłębiem Lubin nadal z szansami na złoto PGNiG Superligi. Zobacz zdjęcia

– Bardzo cieszymy się z tej wygranej, pomimo tego, że dopiero po rzutach karnych. Wszyscy wiemy jakie były ostatnie spotkania w naszym wykonaniu i ten triumf w Lubinie to bardzo duży zastrzyk pozytywnej energii dla nas. Nie ma co jeszcze rozwieszać medali na szyjach, skoro do zakończenia sezonu pozostały dwie kolejki – mówi Weronika Gawlik, bramkarka MKS FunFloor Perły.

Sobotnie starcie rozpoczęło się od dwóch świetnych rzutów z drugiej linii Dominiki Więckowskiej i lublinianki w 3. minucie wyszły na prowadzenie 2:0. Sześć minut później po bramce ze skrzydła Oktawii Płomińskiej, biało-zielone wygrywały już 5:2. W 14. minucie po trafieniu Darii Zawistowskiej, gospodynie doprowadziły do remisu 6:6, a za chwilę Emilia Galińska wyprowadziła Miedziowe na pierwsze prowadzenie w tym meczu (7:6).

Na cztery minuty przed zakończeniem pierwszej połowy po świetnej akcji Darii Szynkaruk, przyjezdne wygrywały 10:9. W dodatku za brutalny faul czerwoną kartkę otrzymała Galińska. Ostatecznie premierowa odsłona zakończyła się remisem 10:10.