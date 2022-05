Lublinianki zagrają w sobotę z mistrzyniami Polski. Tylko zwycięstwo przedłuży ich szanse na złoto PGNiG Superligi

Lubelskie szczypiornistki po ostatniej ligowej przegranej u siebie z KPR Gminy Kobierzyce 22:23 same pokrzyżowały sobie plany, gdyż zamiast zyskać trzy punkty, to straciły je. To spowodowało, że Zagłębie na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu 2021/22 ma już pięć oczek przewagi na podopiecznymi trenerki Moniki Marzec i "autostradę" do mistrzostwa.

– Mecze z Zagłębiem to są zawsze mecze z Zagłębiem. To starcie na szczycie, będziemy na pewno walczyć i jedziemy tam wygrać – podkreśla Monika Marzec, trenerka MKS FunFloor Perły.

– Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwy teren, ale jeśli chcemy się odbudowywać, to tylko właśnie w takich meczach z mocnymi przeciwnikami. Myślę, że na takie pojedynki czeka się cały sezon. W sport jest zawsze wkalkulowane ryzyko porażki i niestety aż trzy przegrane przytrafiły się na nam w kwietniu. To jest przykre, gdyż nasz zespół prezentował się przez cały sezon, wydaje mi się bardzo fajnie. W kocówce coś się jednak zaciera i tym samym obraz drużyny – dodaje.