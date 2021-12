Ludzie bezdomni w Kraśniku. Jakie działania podejmują dzielnicowi we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej?

Dzielnicowi z Kraśnika oraz Miejski Ośrodek Pomocy społecznej kontrolują tereny gdzie przebywają osoby bezdomne. Są to często

nieocieplone miejsca, gdzie temperatura jest bardzo niska. Pracownicy socjalni i kraśniccy dzielnicowi chcą dotrzeć do jak największej liczby osób bezdomnych. Dzięki takiemu działaniu wielu bezdomnym udało się pomóc kierując ich do specjalnie przygotowanych ośrodków, w których mogą spędzić noc i zjeść ciepły posiłek.