Ludzie Legii nie dali rady w Motorze Lublin. Projekt się posypał

Miliarder Zbigniew Jakubas oficjalnie przejął Motor w czerwcu 2020 roku. O transferach powiedział: „Nie mam limitu na ten cel”, czym natychmiast rozgrzał wyobraźnię kibiców w Lublinie. Póki co, nie potwierdziło się to w działaniach.

W zbudowaniu silnego klubu Jakubasowi mieli pomóc ludzie związani z Legią Warszawa. Pierwszym gorącym nazwiskiem był Bogusław Leśnodorski, były współwłaściciel i prezes tego klubu w latach 2012-2017 (za jego czasów Legia awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów). Dołączył on do rady nadzorczej i pełnił rolę doradcy. - W polskiej piłce, robiąc coś solidnie, niemożliwym jest nie awansować z 2. ligi do ekstraklasy w pięć lat – powiedział w rozmowie z Weszło.

Leśnodorski z propozycją zadzwonił do Michała Żewłakowa, byłego dyrektora sportowego Legii. Pracę w Motorze rozpoczął on w listopadzie 2020 roku. Przed sezonem 2021/22 sprowadził do klubu 13 nowych piłkarzy. (Motor wydał najwięcej na prowizje dla agentów piłkarskich w drugiej lidze).