Ludzie puchli z głodu, umierali z wycieńczenia. Tragedia obozu przejściowego w Zwierzyńcu

- Pan Bolesław Szymanik był społecznikiem, propagatorem historii i świetnym organizatorem. Jego śmierć jest niepowetowaną stratą – mówi Urszula Kolman, burmistrz Zwierzyńca. - Miał znakomite kontakty z różnymi organizacjami i prywatne telefony do kombatantów. Wszystkie obchody zawsze były świetnie zorganizowane, dopięte na ostatni guzik. Co teraz? My także o tej ważnej dla naszej społeczności rocznicy nie zapomnieliśmy. Uroczystości na pewno się odbędą.

Ponad 20 tysięcy więźniów!

Obóz przejściowy dla robotników przymusowych w Zwierzyńcu został założony w 1940 r. Jego załogę tworzyli Niemcy oraz Ukraińcy służący w Ukraińskiej Policji Pomocniczej SS. W sumie było to nawet ponad pół setki świetnie uzbrojonych ludzi. Więźniowie przebywali w dziewięciu barakach mieszkalnych, które były ogrodzone zasiekami z drutu kolczastego. Na początku w obozie znalazła się ludność cywilna — głównie mieszkańcy okolicznych miejscowości. Kierowano ich stamtąd na przymusowe roboty do III Rzeszy.

W obozie przetrzymywano także mężczyzn podejrzanych o przynależność do ruchu oporu oraz jeńców francuskich („lager” został podzielony na trzy, oddzielone od siebie „pola”). Był to oddział roboczy z obozu w Rawie Ruskiej. Jeńcy naprawiali drogę prowadzącą ze Zwierzyńca do Szczebrzeszyna i Biłgoraja oraz pracowali w miejscowym tartaku.