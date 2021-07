Ludzie spaleni żywcem. Tragedia maleńkiej wioski na Zamojszczyźnie

- Jesteśmy potomkami kilku osób, które jakimś cudem z pogromu ocalały – mówi Tadeusz Jamroz pochodzący z Szarajówki. - Ofiar było mnóstwo. Z mojej rodziny zamordowano cztery osoby. To 33-letnia Rozalia Jamroz oraz jej dzieci: 12-letnia Józefa, 8-letnia Janinka i i 5-letni Ludwiczek. To była druga żona i dzieci mojego ojca - Michała. On ocalał, bo gdy doszło do masakry, pojechał do Hrubieszowa. Gdyby wiedział co się stanie… na pewno wolałby podzielić tragiczny los bliskich.