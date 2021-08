Ludzie z całej Polski przyjeżdżają tu leczyć jaskrę. Na Chmielnej w Lublinie pojawił się nowy laser

- Z chorób oczu mamy te, które należą do najczęstszych dolegliwości - to jest zaćma, jaskra i zwyrodnienie plamki żółtej. Są to choroby, które rozwijają się przewlekle i dotyczą populacji osób po 60. roku życia. Zaćma to numer jeden na świecie. W przypadku tej choroby pojawia się zmętnienie soczewki, którą usuwamy i przywracamy pacjentowi dobre widzenie. Tę dolegliwość mamy już pod kontrolą i przypadków tej choroby jest coraz mniej. Rocznie wykonuje się już 300 tys. zabiegów - mówi prof. dr hab. Tomasz Żarnowski, kierownik Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry. - Ale mamy dwie choroby, które doprowadzają do prawdziwej ślepoty – jaskrę i zwyrodnienie plamki żółtej. Są one nieuleczalne, ale możemy zahamować ich rozwijanie się. Leczenie jest trudne i są stworzone specjalne kliniki, które są nastawione na leczenie tej choroby - dodaje.