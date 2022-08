LUK Lublin wygrał w znakomitym stylu turniej PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki

– To bardzo fajne wydarzenie, które wprowadza nas troszkę w okres przygotowawczy i zarazem przygotowuje do tych emocji, które będą potem w sezonie – mówi Marcin Komenda, rozgrywający LUK, który przyszedł do lubelskiego zespołu właśnie z ekipy PSG Stali Nysa.

– Dobrze, że ta impreza odbywa się kolejny rok z rzędu. Wydaje mi się, że zapisze się na stałe i będzie rozgrywana cyklicznie. Moim zdaniem, to także fajna atrakcja dla kibiców. Podobnie zresztą, jak dla samych zawodników. Można trochę się rozerwać, pobawić i oczywiście porywalizować – dodaje.

W niedzielnym meczu finałowym lublinianie nie dali żadnych szans rywalom z Nysy. W pierwszym secie bardzo dobrze spisywali się w ataku m.in. Wojciech Włodarczyk oraz Mateusz Malinowski. Dzięki temu LUK szybko wyszedł na prowadzenie 8:5, a następnie 12:8. Żółto-czarni nie dali się już dogonić i w efekcie wygrali premierową odsłonę 25:19.