LUK Politechnika Lublin lepsza od BBTS Bielsko-Biała w pierwszym finale. Zobacz zdjęcia

Druga odsłona nie była tak wyrównana. Lublinianie szybko zbudowali przewagę i nie oddali prowadzenia już do końca seta. Podopieczni trenera Dariusza Daszkiewicza imponowali bardzo dobrym przyjęciem oraz szerokim wachlarzem rozwiązań w ataku. Duża w tym zasługa Pająka, który umiejętnie rozprowadzał piłki do swoich kolegów z zespołu. Dzięki temu po 55 minutach rywalizacji LUK Politechnika wygrywała 2:0.

W otwierającym secie obie drużyny zaprezentowały zarówno swoje najmocniejsze, jak i słabsze strony. Nie brakowało spektakularnych fragmentów gry, ale też błędów towarzyszących sportowcom w spotkaniach o tak dużym ciężarze gatunkowym. Gospodarze kilka razy potrafili odskoczyć punktowo rywalom, lecz za każdym razem BBTS doprowadzał do wyrównania. Wynik oscylował wokół remisu do stanu 23:23. Następnie Tomasz Piotrowski z drużyny gości zepsuł zagrywkę, a chwilę później Grzegorz Pająk zapewnił żółto-czarnym zwycięstwo w pierwszej partii za sprawą skutecznego ataku.

Tym razem drużyna z Lublina nie serwowała swoim kibicom pięciosetowego thrillera, który trzymał w napięciu i niepewności do ostatniej piłki. Żółto-czarni rozprawili się z przeciwnikiem 3:0 w przekonującym stylu, choć w końcówce trzeciego seta przyjezdni nieco postraszyli gospodarzy, odrabiając kilkupunktową stratę. Ostatecznie jednak miejscowa drużyna nie oddała BBTS-owi seta, co oznacza, że wybrany MVP meczu Paweł Rusin pojedzie wraz z kolegami w dobrych nastrojach na drugie spotkanie do Bielska-Białej w najbliższą niedzielę.

LUK Politechnika Lublin - BBTS Bielsko-Biała 3:0 (25:23, 25:17, 25:23 )

LUK: Romać 15, Rusin 12, Sobala 11, Mehić 10, Stajer 7, Pająk 5, Ziobrowski, Durski, Majstorović (libero), Cabaj (libero). Trener: Dariusz Daszkiewicz

BBTS: Trener: Krikun 13, Piotrowski 11, Vicentin 7, Siek 7, Macionczyk 6, Makowski 3, Hunek 1, Cedzyński 1, Gryc, Jaglarski (libero), Marek (libero). Trener: Harry Brokking