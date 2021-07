LUK Politechnika Lublin niebawem rozpocznie przygotowania do historycznego sezonu

Zespół prowadzony przez trenera Dariusza Daszkiewicza będzie w nadchodzących rozgrywkach beniaminkiem PlusLigi. Dla klubu założonego w sierpniu 2013 roku występy w najwyższej klasie rozgrywkowej będą ogromnym wydarzeniem. Podobnie jak dla wszystkich siatkarskich kibiców w Lublinie, który nie gościł ekstraklasy w tej dyscyplinie już od ponad pół wieku.

- Czujemy dreszczyk emocji, że powoli nadchodzi nowy sezon. A fakt, że zagramy w nim w PlusLidze to dodatkowy powód do radości - przyznaje Wojciech Sobala, środkowy LUK Politechniki. W ostatnim czasie na pewno każdemu z nas udało się trochę odpocząć. Pierwsze dwa tygodnie to było totalne lenistwo, bo trzeba było mocno zresetować głowę po poprzednich emocjonujących rozgrywkach - tłumaczy doświadczony środkowy bloku.

Żółto-czarni przystąpią do nowego sezonu w odmienionym składzie w stosunku do tego, który wywalczył awans z Tauron I ligi. Po zakończeniu minionej kampanii z klubem pożegnało się bowiem dziesięciu zawodników. W ich miejsce pojawiła się ósemka nowych graczy. - Takie są koleje rzeczy, że beniaminek musi się wzmocnić, bo skład, który wystarczy na pierwszą ligę, może wymagać zmian na najwyższą klasę rozgrywkową. Liczymy na to, że transferowe ruchy poczynione przez klub zapewnią nam szansę walki w nadchodzącym sezonie. Cieszymy się na rywalizację, bo ona pomaga polepszyć swoje umiejętności lub je bardziej ugruntować, a przede wszystkim wyrównać poziom drużyny - podkreśla Sobala, który pozostał w zespole na kolejne rozgrywki.