LUK Politechnika Lublin rywalizowała w ogólnopolskim turnieju w Kozienicach

W sobotnim starciu półfinałowym różnica klas między pierwszoligowcem z Lublina, a doświadczoną drużyną z Plusligi była bardzo widoczna. Radomianie cały czas dominowali na boisku i odnieśli dość łatwe zwycięstwo w trzech setach.

Pierwsza partia spotkania do stanu 4:4 była równa, a drużyny grały punkt za punkt. Następnie serią dobrych zagrywek popisał się Lukas Loh i gospodarze wyszli na prowadzenie 8:4. Później team trenera Roberta Prygla powiększał przewagę (13:7, 22:15), wygrywając premierową odsłonę 25:19. Drugi set był podobny do pierwszego. Radomski zespół szybko odskoczył na 9:5 i praktycznie przez całą tę partię prowadził różnicą kilku oczek. Co prawda, siatkarzom LUK Politechniki nie można było odmówić walki, ale lublinianie ulegli rywalom 18:25.

Trzecia odsłona meczu była najbardziej wyrównana, a LUK Politechnika w pewnym momencie prowadził nawet 9:7. Drużyna z Radomia dość szybko odrobiła starty, a nawet wyszła na prowadzenie 17:15. Podopieczni trenera Macieja Kołodziejczyka walczyli jednak do końca. Dobre ataki Jędrzeja Gossa dały gościom remis 19:19, ale w ostatnich akcjach więcej zimnej krwi zachowali siatkarze Cerradu Czarnych, wygrywając tę partię do 22 i cały mecz 3:0.