LUK Politechnika Lublin w finale Tauron 1. Ligi. Zobacz zdjęcia

Żółto-czarni wygrali otwierającego mecz seta 25:22. Do momentu, w którym drużyny remisowały 14:14 na parkiecie trwała wyrównana walka, na zasadzie "cios za cios". Później jednak lublinianie odskoczyli punktowo rywalom i nie oddali przewagi do końca partii, którą zakończył efektownym atakiem Szymon Romać.

Wrocławska ekipa przystąpiła do następnej partii, prowadząc w całym spotkaniu 2:1. Żółto-czarni nie pozwolili rywalom rozpędzić się na tyle, by ci rozstrzygnęli mecz w czterech odsłonach. Znów lepiej funkcjonować zaczął atak lublinian, więcej punktów przynosiły także zagrywki oraz gra blokiem. Siatkarze eGwardii wyglądali natomiast na całkowicie zagubionych w swoich boiskowych poczynaniach, dzięki czemu przyjezdni zdobywali kolejne punkty z dziecinną łatwością. O przebiegu tego seta najlepiej świadczy fakt, że lublinianie wygrali go różnicą aż 15 punktów, co oznaczało, że w drugim starciu z rzędu o końcowym wyniku zdecyduje tie-break.

W decydujące starcie lepiej weszli żółto-czarni, którzy najpierw prowadzili 3:1, a chwilę później 4:2. Miejscowi jednak odrobili straty z nawiązką, dzięki czemu przy zmianie stron mogli cieszyć się z zaliczki w postaci trzech oczek, przy wyniku 8:5. To nie zrobiło wrażenia na LUK Politechnice, która zdobyła sześć punktów z rzędu, odzyskała prowadzenie i zbudowała przewagę, która ostatecznie zapewniła jej triumf. A statuetka najlepszego zawodnika meczu powędrowała do znakomicie dysponowanego Pawła Rusina.