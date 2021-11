Łukasz Koszarek (dyrektor sportowy reprezentacji Polski): Jak rodzi się coś nowego, to zawsze jest większa ekscytacja

W poniedziałek reprezentacja Polski pierwszy raz spotkała się na zgrupowaniu z nowym selekcjonerem i w zmienionym składzie. Czy przez to z większą ciekawością czekał pan na ten moment?

Oczywiście, jak rodzi się coś nowego, to zawsze jest większa ekscytacja. Jest chęć zobaczenia, w jakim kierunku to pójdzie. Zwłaszcza, że z kadrą pracować będzie Igor Milicić, który w Polsce odnosił wielkie sukcesy klubowe i jest bardzo żądny, żeby odnieść sukces również z naszą kadrą. Tak, że ekscytacja na pewno jest duża i wierzę, że kibice będą z tej drużyny zadowoleni.

Można powiedzieć, że kadra przeszła nie tyle ewolucję, co wręcz rewolucję?

Zgadzam się, to była rewolucja. Ale trzeba też pamiętać, że liderami tej drużyny wciąż będą Mateusz Ponitka oraz Michał Sokołowski (z udziału w pierwszym zgrupowaniu wykluczyła go kontuzja - red.). Obaj rozegrali wiele spotkań z orzełkiem na piersi. W kadrze będą więc znajome twarze. Natomiast będzie też duża liczba młodszych zawodników, którzy dostaną szansę, jakiej wcześniej nie mieli. Tym bardziej więc będzie fajnie zobaczyć w jakim kierunku podąży i jak sprawdzi się ten projekt.