Łukasz Maciec powalczy w sobotę w Londynie o pas mistrzowski WBA International

Łukasz "Gruby" Maciec swoją ostatnią walkę na zawodowym ringu stoczył 22 maja 2022 roku, wygrywając z Kolumbijczykiem Joelem Julio podczas gali MB Boxing Night 12 - "Wielkopolska Awantura", która odbyła się w Środzie Wielkopolskiej. Po ośmiu rundach wszyscy sędziowie przyznali zwycięstwo lubelskiemu pięściarzowi. Dwóch arbitrów punktowało 80:72, natomiast jeden 77:75. Maciec udanie powrócił na ring po lutowej porażce w Londynie z Anthonym Fowlerem.

Najbliższy rywal lublinianina - Caoimhin Agyarko jest notowany na dziesiątym miejscu rankingu WBA wagi średniej. W tym roku Irlandczyk walczył raz - w marcu, pokonując jednogłośnie na punkty Juana Carlosa Rubio w limicie wagi średniej. Sobotni pojedynek Maćca odbędzie się w limicie wagi junior średniej.

– Chcę wysłać w sobotę mocny komunikat, boksować bezbłędnie i bardziej technicznie niż zwykle. Jeżeli jednak zranię Maćca, to nie dotrwa do końcowego gongu. Wykończę go – powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej Caoimhin Agyarko na której nie pojawił się Łukasz Maciec.