Łukasz Mierzejewski nadal trenerem Avii Świdnik. Znany plan sparigów trzecioligowca z regionu

Mierzejewski z klubem z lotniczego miasta związany jest od 2019 roku. Niedawno urodzony w Ciechanowie szkoleniowiec uzyskał najwyższy stopień licencji trenerskiej w Polsce – UEFA Pro.

Działacze natomiast kompletują skład na nadchodzące rozgrywki. Najpierw przedłużono kontrakty z kapitanem zespołu, obrońcą Romanem Mykytynem oraz najlepszym strzelcem drużyny, mogącym występować w pomocy lub w ataku, doświadczonym Wojciechem Białkiem. Następnie zakontraktowano 37-letniego doświadczonego obrońcę Tomasza Midzierskiego, ostatnio występującego w krajowej elicie w barwach Górnika Łęczna.

Natomiast sztab szkoleniowy Avii ustalił plan sparingów przed sezonem 2022/23. Avia zmierzy się kolejno z: Górnikiem Łęczna (8 lipca, godz. 18, dom), Chełmianką (16 lipca, godzina i miejsce do ustalenia), Powiślakiem Końskowola (20 lipca, godzina i miejsce do ustalenia)), Podlasiem Biała Podlaska (23 lipca, godzina do ustalenia, dom)) i Legionovią (godzina do ustalenia, wyjazd).