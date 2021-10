Łuków. 29-latek, który potrącił policjanta trafi do tymczasowego aresztu

Do zdarzenia doszło w sobotę (9 października) po południu. Policyjni motocykliści patrolujący drogi powiaty łukowskiego chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę volkswagena. Ten jednak nie zastosował się do sygnałów wysyłanych przez funkcjonariuszy i rozpoczął ucieczkę. Policjanci ruszyli więc za nim w pościg.

- Mężczyzna kierujący autem zajeżdżał drogę policyjnym motocyklistom. W pewnym momencie policjant próbował wyprzedzić auto, ale kierujący samochodem widząc, że nie ma szans na ucieczkę, z premedytacją gwałtownie skręcił w lewą stronę uderzając w jadący obok niego policyjny motocykl – relacjonował nam na początku tygodnia asp. szt. Marcin Józwik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Poszkodowanym zajął się kolega z patrolu, a kierowca volkswagena uciekł z miejsca zdarzenia. Na szczęście, życiu potrąconego policjanta nic nie zagraża - mężczyzna doznał jedynie niegroźnych obrażeń.