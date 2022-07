Łuków. Na kontach ksiądz miał 350 tysięcy złotych. Gdy dał się oszukać, stracił 40 tysięcy

Do zdarzenia doszło na terenie jednej z łukowskich parafii. Do tamtejszego duchownego zadzwonił oszust, podający się za policjanta z wydziału śledczego. Opowiadał mu o akcji mającej na celu ujęcie oszustów wyłudzających pieniądze z banków przy pomocy lokalnych bankowców.

Mając zaufanie duchownego, oszuści przystąpili do wyłudzania pieniędzy. Namówili go, aby udał się do swojego banku i dodał podany przez nich numer telefonu do jego bankowości, tym samym udostępniając im internetowy dostęp do swoich finansów.

Sprawcy szybko przejęli dostęp do kont bankowych księdza, gdzie było ok. 350 tysięcy złotych. Jednocześnie uspokajali duchownego, że zaraz się z nim skontaktują i dopełnią wszelkich potrzebnych formalności, dziękując jednocześnie za pomoc przy rozpracowaniu szajki i zapewniając o bezpieczeństwie jego finansów.