Łuków. Restaurator przyjmował klientów w czasie pandemii. Potem pojawiły się kontrole i posypały kary

Otworzyli lokal w Zamościu mimo zakazu. „Wyszliśmy z kolejki do bankructwa”

W maju Rzecznik wniósł o wstrzymanie wykonania decyzji. Argumentował, że zmuszenie przedsiębiorcy do natychmiastowej zapłaty tej kwoty doprowadziłoby go do bankructwa. Rzecznik wnioskował o uchylenie zaskarżonych decyzji w całości i umorzenie postępowania.