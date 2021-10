Luksusowo w PKP. Nowe pociągi za miliony będą wozić mieszkańców woj. lubelskiego

Nowe EZT (elektryczne zespoły trakcyjne) wyposażone są m.in. w nowoczesne, oszczędne zespoły napędowe zapewniające prędkość do 160 km/h. Pojazdami w komfortowych warunkach może podróżować do 105 pasażerów na miejscach siedzących (w tym 9 na miejscach uchylnych). W pojazdach przewidziana została także przestrzeń uniwersalna, która umożliwia przewóz rowerów (zarówno na przystosowanych do tego wieszakach, jak i w pozycji stojącej z możliwością zabezpieczenia ich odpowiednimi pasami) oraz większego bagażu.

- Zakup nowych składów to, po inwestycjach drogowych, kolejny krok w kierunku poprawy komunikacyjnej województwa lubelskiego. Realizowane inwestycje przekładają się bezpośrednio na komfort podróży, co dostrzegają pasażerowie korzystający z kolei. Kolej to także lepsza dostępność miejscowości i mobilność społeczeństwa, rozwój gospodarczy i lepszy klimat - mówił Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Z innych udogodnień należy wymienić m. in.: klimatyzację, dostęp do internetu przez WiFi, audiowizualny system informacji pasażerskiej czy też gniazdka sieciowe i USB umożliwiające ładowanie urządzeń elektronicznych, jak smartfony czy laptopy. Nowe pojazdy zostały przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się, w tym na wózkach inwalidzkich (ułatwiając im podróżowanie dzięki obniżonej podłodze oraz rampom wjazdowym). Ponadto na wyposażeniu znajdują się pętle indukcyjne, przydatne dla osób słabosłyszących (urządzenia te służą do przesyłania sygnału mowy lub innych sygnałów audio bezpośrednio ze źródła dźwięku do aparatów słuchowych odbiorców).