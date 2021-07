Łuny palonych wiosek. Operacja „Werwolf” na Zamojszczyźnie

Wielka akcja wysiedleńczo-pacyfikacyjna na Zamojszczyźnie rozpoczęła się jeszcze w 1942 r. Spotkała się jednak z silną reakcją polskiego podziemia. Dochodziło do licznych starć, nawet do otwartych bitew z Niemcami (np. pod Wojdą czy Zaborecznem). W efekcie okupanci musieli na jakiś czas przerwać wysiedlenia regionu. Jednak ruszyły one ponownie – ze zdwojoną siłą – 23 czerwca 1943 r. Tej nowej, brutalnej operacji nadano kryptonimem "Werwolf" (wilkołak). Przeprowadziła ją m.in. 154 i 174 dywizja Wehrmachtu (w sumie było to ok. 10 tys. żołnierzy), kilka batalionów policji oraz zmotoryzowane oddziały niemieckiej żandarmerii. Działania okupantów były wyjątkowo brutalne. Miały na celu - jak pisano - "całkowite oczyszczenie terenu z Polaków". Nasze miejsce na Zamojszczyźnie mieli zająć niemieccy i ukraińscy koloniści. Te brutalne wydarzenia będą wspominane w niedzielę (4 lipca) podczas uroczystości w Łukowej, a potem w pobliskiej Szarajówce.