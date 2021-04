Luzowanie obostrzeń w woj. lubelskim. Wracają salony urody i edukacja hybrydowa

- Można powiedzieć, że apogeum liczby nowych zakażeń podczas trzeciej fali, mamy za sobą. Również wydaje się, że za sobą mamy apogeum hospitalizacji, które miało miejsce dwa tygodnie temu. Jednocześnie trzeba stwierdzić, że cały czas poziom zakażeń i hospitalizacji utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w czasie środowej konferencji prasowej.

Podkreślił, że utrzymuje się tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń. Zmniejsza się również obłożenie łóżek w szpitalach. O blisko jedną trzecią spadła liczba zleceń na testy w kierunku koronawirusa, co oznacza, że do lekarzy zgłasza się mniej pacjentów z objawami infekcji. Najgorsza sytuacja jest w pięciu województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim. W tych regionach będą nadal obowiązywać dotychczasowe restrykcje. Luzowanie obostrzeń nastąpi za to w pozostałych 11 województwach, w tym również na Lubelszczyźnie.