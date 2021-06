Maciej Kołodziejczyk nadal drugim trenerem LUK Politechniki Lublin

Pod kierunkiem Macieja Kołodziejczyka, w drodze do PlusLigi lubelska drużyna odniosła 13 zwycięstw, będąc jedną z głównych sił sezonu. Kołodziejczyk poprowadził LUK Politechnikę najpierw do 1. Ligi, a później – w zakończonym przez pandemię sezonie – do podium rozgrywek, przygotowując zespół, który okazał się czarnym koniem zmagań.

– To wielka satysfakcja, obserwować rozwój Maćka. Łatwo zapomnieć, że wciąż jest przed trzydziestką. To imponujące, w jaki sposób znajduje wspólny język z szatnią, bez względu na to, jak doświadczeni zawodnicy ją tworzą – podkreśla na stronie klubowej Maciej Krzaczek, wiceprezes LUK Politechniki Lublin.

– Jego intuicja i opanowanie pozwoliły nam przetrwać w czubie tabeli, spowodowany plagą kontuzji kryzys ze stycznia 2020 roku. Wiem, że początek tego roku nie był dla niego łatwy, ale wykazał dużą pokorę i mądrość, kiedy do drużyny dołączył trener Daszkiewicz. Jestem pewien, że mądrze wykorzysta plusligowe doświadczenia – dodaje.