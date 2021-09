Maciej Więckowski z dobrym występem podczas ISDE Six days

Impreza odbyła się we Włoszech. ISDE Six days to mające ponad stuletnią historię, najsłynniejsze na świecie zawody motocyklistów enduro. Na trasie rywalizują ze sobą najlepsi zawodnicy z całego świata. Każdy z uczestników musi nie tylko zaprezentować swoje umiejętności jazdy na motocyklu, ale również wykazać się znajomością swojego sprzętu, który należy samodzielnie naprawiać i przygotowywać.

Więckowski aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Enduro oraz drugą lokatę w mistrzostwach Europy, co pozwoliło mu zdobyć nominację do najbardziej prestiżowej imprezy na globie. Lublinian wystąpił w składzie czteroosobowej kadry narodowej.

- Dotarłem do mety cały i zdrowy, motocykl też w jednym kawałku. To na pewno cieszy - przyznał Maciej Więckowski. – Wisienką na torcie był finałowy motocross, który poszedł mi bardzo dobrze. W zasadzie zgodnie z planem, choć nie spodziewałem się, że będę mógł jak równy z równym rywalizować z tak uznanymi zawodnikami. Na próbach enduro, jechali ode mnie dużo lepiej. Jednak w motocrossie nawiązywałem bezpośrednią walkę z nimi, zarówno z Amerykanami czy Włochami, którzy wygrali zawody. Impreza zgromadziła dużą liczbę widzów, w tym kibiców z naszego kraju. Widać było polskie akcenty, co cieszyło i motywowało do walki. Cały team spisał się dobrze, ostatniego dnia udało nam się nawet awansować o jedno miejsce, odrabiając przy tym dużą stratę m.in. dzięki mojemu dobremu występowi - podsumował.