Mądrość z deszczem nie spada

W XIII wieku cesarz rzymski Fryderyk II Hohenstauf nakazał odebranie matkom grupy noworodków i wychowywanie ich w całkowitym milczeniu i izolacji. Zastępcze opiekunki miały ograniczyć kontakt z maluchami do minimum, czyli zapewniać im pożywienie. Nie wolno było do dzieci mówić, ani nawet w ich towarzystwie się odzywać, by dzieci nie poznały żadnego słowa. Cesarz, swoją drogą, był jednym z najlepiej wykształconych ludzi epoki, ciekaw był, jakim językiem zaczną się między sobą porozumiewać dzieci. Wierzył, że uda się dowiedzieć jak brzmi mowa pierwotna, czy Adam i Ewa posługiwali się hebrajskim, łaciną, greką a może arabskim. Tzw. eksperyment deprywacyjny niestety się nie powiódł. Zgodnie z relacją włoskiego kronikarza Salimbenego, pozbawione czułości, bliskości i głosu ludzi dzieci poumierały.

Friedrich Nietzsche, nawiązując do filozoficznych koncepcji pitagorejczyków czy stoików, wykuł koncepcję, że świat jawi się jako nieustanne powtarzanie wszelkich czynów i wydarzeń raz popełnionych. Gdyby ją przyjąć, nie polecam, to łatwo wytłumaczyć, skąd powracające nieustannie próby tworzenia nowego człowieka, wzniecanie rewolucji i próba zmiany obyczajowości przez wąskie grupy (bo to zawsze pomysł szalonego autokraty, dyktatora czy jakiejś grupy pseudowizjonerów, szukających misji w ciemiężeniu innych). Jednak takie tłumaczenie odbiera podmiotowość sprawcy. Mamy cykl, który musi się odbyć i w tym cyklu zdarza się czas względnego pokoju, wojna, rewolucja, atak na normy społeczne lub obyczajowe i cyk, od nowa. Cywilizacja rodzi się i umiera, tracąc impet i zatracając się w cielesności, w jej miejsce pojawiają się przybysze, którzy budują na gruzach dawnego świata swój nowy i lepszy, który także kiedyś upadnie, bo cykl się musi powtórzyć. W tej koncepcji niewiele już od nas zależy, barbarzyńcy przecież stoją u bram, rewolucja obyczajowa się dokonuje, zostaje nam korzystać z uciech życia, by nie być frajerem żyjącym w ascezie, gdy świat pędzi ku przewidzianemu upadkowi. Obawiam się, że to bzdura. Bardzo wygodna i popularna, ale jednak bzdura.