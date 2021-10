Mądry był jakby nie pastuch, a wiatr go nosił nad ziemią. Opowieść o wiejskim „chłopczynie”, którego uznano za proroka

Czy rzeczywiście było to aż takie proste?

„Latem i jesienią tego roku, w ciągu dobrych kilku tygodni Zamojszczyzna przeżywała nie lada sensację, wskutek objawienia się nowego „proroka”, „cudotwórcy” Michałka z Michalowa” - pisał w swoich dziennikach Zygmunt Klukowski, lekarz, społecznik i kronikarz ze Szczebrzeszyna. „Był to najzwyklejszy czeladnik kowalski, który nasłuchawszy się różnych kazań i nauk religijnych, zaczął sam wygłaszać podobne zdania”.

O Michałku pisała lokalna i ogólnopolska prasa. Wzmianki o nim znalazły się także w dziennikach i wspomnieniach nawiązujących do tamtych czasów. Nie bez powodu.

Proroctwa o wojnie i grzechach

W 1928 roku doszło w podzamojskim Michalowie (gmina Sułów) do niezwykłych wydarzeń. Mieszkał tam niejaki Michałek. Ów spokojny chłopak miał 17 lub 18 lat. Nikt w okolicy podobno nie wiedział skąd przybył. Pracował jako pastuch u bogatych gospodarzy, a potem terminował u Józefa Berdaka, michalowskiego kowala. Pewnej nocy Michałek zaczął się dziwnie zachowywać. Z zamkniętymi oczami próbował wspinać się nocami na dach kuźni, a potem na sąsiednie domy i budynki gospodarcze. Widziano go też wdrapującego się na świętą figurę (była to podobno miejscowa rzeźba Matki Boskiej). Brodził również, na śpiąco, po pas w Wieprzu.