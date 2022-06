Magda Więckowska dołączyła do swojej siostry Dominiki do zespołu MKS FunFloor Perły Lublin

22-letnia rozgrywająca była jedną z rewelacji ubiegłego sezonu PGNiG Superligi Kobiet. MKS FunFloor Perła Lublin związał się z utalentowaną zawodniczką umową obowiązującą przez trzy kolejne sezony.

– Zawsze moim marzeniem była gra o najwyższe cele. Wiem, że będzie mi to dane właśnie w tej drużynie. Chcę walczyć o złoto i wciąż się rozwijać, bo to jest najważniejsze – mówi na stronie klubowej Magda Więckowska. – Żadna drużyna w Polsce nie ma takich kibiców i takiej wspaniałej atmosfery na trybunach, jak Lublin. Nie mogę się doczekać pierwszego meczu. Na pewno będzie on dla mnie wyjątkowy, bo pierwszy raz dopingować drużynę, w której gram, będzie tak liczna publiczność. Wierzę, że to nas poniesie i będziemy wspólnie realizować najwyższe cele – dodaje nowa lubelska rozgrywająca.

Magda Więckowska w sezonie 2021/22 była najskuteczniejszą zawodniczką najsłabszego zespołu rozgrywek. Suzuki Korony Handball Kielce, która pożegnała się z krajową elitą. Szczypiornistka z Kielc w 26 spotkaniach zdobyła aż 169 goli.