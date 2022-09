Magia Starożytnego Egiptu. Nowa wystawa już 30 września na Zamku Lubelskim

W cieniu piramid

spoglądamy ku gwiazdom,

zaczynając naszą wędrówkę…

To właśnie piramidy, jedne z najpiękniejszych budowli na świecie, stały się inspiracją do stworzenia wystawy. Warto zapamiętać nazwę Sakkara - właśnie tam powstała pierwsza piramida schodkowa świata, zaprojektowana i wykonana przez Imhotepa, legendarnego architekta i lekarza, jako grobowiec dla faraona Neczericheta (znanego jako Dżeser "Święty"). Ten gigantyczny kompleks grobowy robi wrażenie do dzisiaj.

Na wystawie znajdziemy prawie 200 artefaktów, z których część pokazywana będzie publicznie po raz pierwszy. Liczące tysiące lat eksponaty przyjadą do nas z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

Magia starożytnego Egiptu, Zamek Lubelski, 30 września 2022 – 5 marca 2023.

Wystawa objęta patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kurator wystawy: Maciej Drewniak

Aranżacja: Karolina Fandrejewska