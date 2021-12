Magia świąt na Rynku Wielkim w Zamościu. Bajeczne iluminacje świąteczne zachwycają mieszkańców. Zobacz wideo KS

Padwa Północy za jaką uważany jest Zamość od grudnia może śmiało uchodzić za kandydata do tytułu „Bajecznej zimowej stolicy”. Iluminacje, które zainstalowano na Rynku Wielkim prezentują się fenomenalnie – zwłaszcza wieczorem. W efekcie wielu mieszkańców wybiera się na zamojski rynek by uwiecznić świąteczną atmosferę, jaka zawitała do miasta. Jednym z nich jest autor filmu, który został opublikowany w serwisie You Tube.