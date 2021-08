Magiczny ogród na terenie Browaru Perła w Lublinie. Trwa II edycja Festiwalu Sztuki Ogrodów i Przestrzeni Publicznej - In Garden

Trwa II edycja lubelskiego Festiwalu In Garden, czyli trzydniowe święto sztuki ogrodowej i zupełnie inne spojrzenie na zieloną przestrzeń publiczną, bo hasłem przewodnim tegorocznej imprezy jest: „eklawa".

- Enklawa to przestrzeń w przestrzeni, coś odmiennego od otoczenia. Dzieje się tam inne życie, często zapomniane. Często, na szczęście dla niego zapomniane! Ogrody – nasze enklawy, oderwane od zgiełku i pędu życia codziennego. Ale czy tylko nasze? Bioróżnorodność ich przestrzeni, nabranie umiejętności sprzyjających jej rozwojowi, to czasami po prostu nic nierobienie lub nieznaczna ingerencja w ich tkankę – przyjdź i zobacz jak to się robi! Jak tworzyć swoje otoczenie odpowiedzialnie – zaprasza Wojciech Januszczyk, dyrektor artystyczny Festiwalu In Garden i prezes Fundacji Krajobrazy.