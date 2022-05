Mają dosyć szybkiej jazdy po ul. Struga. Znaleźli sposób jak wyhamować kierowców

Ul. Struga to droga równoległa do al. Kraśnickiej. Można nią się poruszać tylko w jednym kierunku, od strony ul. Zana do ul. Krasińskiego. - Ul. Struga jeździ się tak dobrze, że aż za dobrze – przekonuje Adam Kruk, członek Rady Dzielnicy Konstantynów, mieszkający przy ul. Struga.

Mieszkańcy mają dość kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość. - Jest ograniczenie do 30 kilometrów na godzinę. Niestety przez większość doby, a szczególnie wieczorami, prędkość niektórych pojazdów dochodzi do 100 km/h – mówi Kruk.

- Na ul. Struga faktycznie jest niebezpiecznie – sekunduje Tomasz Pękala przewodniczący zarządu dzielnicy Konstantynów.

Pomysłem mieszkańców na rozwiązanie problemu szybkiej jazdy są progi zwalniające. O ich budowę pytali podczas spotkania z prezydentem Lublina w ramach programu „Plan dla Dzielnic”. - Dokumentacja techniczna jest już gotowa. Wykonanie progów ma kosztować tylko 10 tysięcy złotych – wskazuje Kruk.

- Nie ma problemu, żeby te progi zrealizować – twierdzi Artur Szymczyk, z-ca prezydenta Lublina.