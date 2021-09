Makabryczne odkrycie w lesie w Puławach. Przechodzień znalazł ciało w stanie rozkładu

Informację o makabrycznym znalezisku puławscy policjanci otrzymali w niedzielę. Zwłoki w jednym z lasów w Puławach znalazł przechodzień, który zaalarmował służby. We wskazane miejsce niezwłocznie udali się funkcjonariusze, którzy potwierdzili zgłoszenie, obecny był tam także prokurator.

- Znalezione ciało było w stanie znacznego rozkładu. Decyzją prokuratora szczątki zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok - informuje podkom. Ewa Rejn-Kozak, rzeczniczka puławskiej policji. I dodaje: - Wstępne ustalenia wskazują na to, że mogą to być zwłoki zaginionego dwa miesiące temu 59-latka z Puław.