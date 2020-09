Małe rasy psów do mieszkania. Które rasy sprawdzą się w bloku? Te psiaki będą idealne nawet do małego mieszkania bez ogrodu

Chociaż maltańczyki pokochaliśmy niedawno, to jest to jedna z najstarszych ras świata! Z reguły ważą 3-4 kg, a psy są nieznacznie większe od suczek. Pies rasy maltańczyk to dobry wybór do małych mieszkań oraz rodzin z dziećmi. Łatwo też go ułożyć i jest bardzo pojętny i posłuszny, nie trzeba więc mieć szczególnego doświadczenia w pracy z psami. Dodatkową zaletą jest to, że maltańczyki nie linieją – znika problem psiej sierści na meblach i ubraniach. Trzeba jednak go codziennie czesać. Maltańczyki są towarzyskie i przyjazne wobec obcych oraz kochają zabawę z człowiekiem. Są aktywne, o czym trzeba pamiętać, zapewniając im odpowiednią dawkę ruchu.

123rf.com