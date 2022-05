Małgorzata Chodkowska z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Vetterów nie straci pracy za brak maseczki

Nagana z ostrzeżeniem – takie orzeczenie wydała komisja po trzech posiedzeniach w sprawie Małgorzaty Chodkowskiej. Przypomnijmy, nauczycielka sprzeciwiała się obowiązkowi noszenia maseczki na terenie szkoły, dlatego dyrektorka placówki złożyła u Rzecznika Dyscyplinarnego zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Właśnie on zawnioskował do komisji o dyscyplinarne zwolnienie z pracy Chodkowskiej.

Sprawa bibliotekarki zaczęła się w kwietniu rok temu. Postawiono jej trzy zarzuty, od jednego została uniewinniona.

– Uniewinniona została z zarzutu, wg którego wkroczyła do pracy bez maski jednego konkretnego dnia. Nie potrafię za bardzo wskazać logiki, która przesądziła o tym, że uniewinnienie dotyczy tego zarzutu, a nie od innych albo dwóch pozostałych, czyli po pierwsze, codzienne nienoszenie maski przez ostatnie miesiące, a po drugie, rzekome namawianie uczniów do załatwienia sobie zaświadczeń o przeciwwskazaniach do noszenia maski – tłumaczy mecenas Michał Molenda z Niezależnego Związku Wolność i Godność, obrońca nauczycielki. – Komisja zdecydowała, że nie pójdzie ani za wnioskiem rzecznika, który chciał przerażająco drastycznej kary zwolnienia pani Małgorzaty po 32 latach pracy, ani za naszymi działaniami, w których wnioskowaliśmy o uniewinnienie – dodaje i zapowiada, że w ciągu przepisowych 14 dni złoży odwołanie od decyzji. Wówczas sprawa trafi do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki.