Małgorzata Hołub-Kowalik zaprezentowała w Lublinie swoje dwa medale Igrzysk Olimpijskich. Zobacz zdjęcia

- Nadal jestem w szoku po tym, co wydarzyło się na Igrzyskach Olimpijskich. Wróciłam do Polski około 48 godzin temu i jeszcze do mnie nie dociera, że z najważniejszej sportowej imprezy przyjechałam z dwoma medalami - przyznała Hołub-Kowalik na specjalnej konferencji prasowej. - Przed wylotem po cichutku wraz z dziewczynami marzyłyśmy o zdobyciu jednego i to brązowego medalu. Rzeczywistość przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. To spełnienie największego marzenia. Chciałabym bardzo podziękować przede wszystkim mojemu trenerowi, Zbigniewowi Maksymiukowi, który prowadzi mnie od początku kariery. Pracujemy razem już 17 lat i gdyby nie on, na pewno nie byłabym w miejscu, w którym jestem obecnie. Słyszałam, że przed igrzyskami w Tokio województwo lubelskie mogło się cieszyć tylko z trzech medali w historii, a teraz przybyły kolejne trzy, więc mam nadzieję, że tych krążków będzie w przyszłości jeszcze więcej - dodała.