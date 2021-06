Malowały nitką. Kobiety z Wierzbicy wyczarowały cuda w Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych. Zobacz zdjęcia

Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych to święto obchodzone od 2005 r., natomiast w gminie Wierzbica ten pomysł powstał dopiero w ubiegłym roku z inicjatywy Bożeny Deniszczuk, wójta Gminy Wierzbica.

– To była okazja, żeby kobiety mogły wyjść na zewnątrz, nie kryć się ze swoją pasją w domu i zaprezentować swoje prace większej liczbie osób, a także podzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami, wymienić doświadczeniami. To także sposób promocji naszej gminy, pokazanie, że u nas coś się dzieje i pomimo pandemii staramy się organizować różnego rodzaju akcje. Pomysł podobał się wszystkim i dalej będziemy go kontynuować - mówi Bożena Deniszczuk, wójt gminy Wierzbica.