Malwina Kopron: Mam nadzieję, że młodzież zainteresuje się lekką atletyką

Minęło trochę ponad miesiąc od sukcesu w Tokio. Olimpijski medal wciąż tak samo cieszy?

Przyznam szczerze, że medal z Londynu (brąz z mistrzostw świata w 2017 roku – red.) chyba bardziej mi towarzyszył. Ale medal z igrzysk w moim mieszkaniu jest na szczególnym miejscu i zawsze jak jadę gdzieś na spotkanie, to zabieram go ze sobą. Jest wielka radość, ale cieszę się, że ten sukces został doceniony, bo to były lata ciężkiej pracy.