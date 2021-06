Maraton radnych. Wielogodzinna debata o wotum zaufania dla prezydenta Lublina i raporcie o stanie miasta w „covidowym” 2020 r. Małgorzata Genca Artur Jurkowski

Pandemia, koronawirus, COViD - to słowa, które co chwilę padały podczas debat nad wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Żuka i raportem nad stanem Lublina za 2020 r. To jedna z dwóch spraw – obok absolutorium – dotycząca „skwitowania” polityki finansowej miasta, którą w czwartek zajęli się radni. Dyskusja trwa od kilku godzin. A do finału jeszcze daleko.