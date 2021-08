Marcin Lewandowski zszedł z bieżni w półfinale biegu na dystansie 1500 m

Lekkoatleta AZS UMCS, brązowy medalista mistrzostw świata na tym dystansie, upadł w eliminacjach, jednak był to wynik popchnięcia przez rywala, więc sędziowie dopuścili Lewandowskiego do rywalizacji w czwartkowym półfinale.

W swoim biegu półfinałowym, Lewandowski od początku biegł w czołowej szóstce. Do ostatniego okrążenia wszystko układało się po jego myśli, ale na przeciwległej prostej Polak zszedł z bieżni, trzymając się za bolącą łydkę. Marcin leżał chwilę na murawie stadionu, ale po kilku chwilach opuścił ją o własnych siłach.

- Przyjechałem do Tokio z urazem łydki. Myślałem, że jest drobny, ale dwa razy mocny prąd przeszedł mi przez łydkę. Mimo, że jestem na silnych lekach przeciwbólowych, bardzo to poczułem. Nie byłem w stanie biec. Smuci mnie to, tym bardziej, że w tym tempie mógłbym czytać książkę - podkreślał w rozmowie z TVP Sport Marcin Lewandowski, zawodnik AZS UMCS.