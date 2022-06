Marek Kamiński odwiedził SOS Wioski Dziecięce w Kraśniku. Zobacz zdjęcia

Cykl szkolenia z młodzieżą trwał 8 miesięcy i odbywał się w dwóch grupach - męskiej i żeńskiej. Współpraca z fundacją Kamińskiego nie skończyła się, ponieważ nadal trenerzy biorą udział w łączeniach na Zoom Cafe z Kamińskim i jego zespołem.

- Celem LifePlan Academy było motywowanie młodych ludzi do osiągnięcia celu, nakreślanie drogi do realizacji marzeń, uwalnianie potencjału i wzmacnianie potrzebnych kompetencji. Jestem przekonana, że LPA uczy osiągania celu i wzmacnia odporność psychiczną. Szkolenie w Kraśniku zostało zakończone wyprawą (ok. 14 km), kraśnickim lasem nad zalew. Podróż ta była okazją do wymiany doświadczeń dla obydwu grup - mówi Barbara Michota, trenerka metody LPA, zastępca dyrektora ds. pedagogicznych SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku.